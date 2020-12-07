Помощник Лукашенко: на акции протеста ходят люди, которым не хватает зрелищ
Помощник Александра Лукашенко — инспектор по Гродненской области Юрий Караев считает, что людей на протестах стало меньше, потому что проходит «та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами».
Он утверждает, что «люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию, где просто черным цветом нас красили, ведь у нас прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная. Не видеть этого может только слепой».
Караев уверен, что противники фальсификации выборов и жестокого насилия и репрессий со стороны власти смотрели на сложившуюся ситуацию «не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов».
Генерал считает, что в Беларуси «все нормально живут», а саму страну он назвал «прекрасной и чистой».
Он не понимает, зачем выходящие на протест «засоряют свои мозги и свое сознание, психику тем, что в сети».
«Мы видим сейчас: народу хочется, видимо, не только хлеба, но и зрелищ. Эти люди, которых коронавирус лишил каких-то других зрелищ, они не согласны, с чем — сформулировать не могут. Они есть, и еще какое-то время будут. Будут ходить, бродить.
Такое впечатление, что они очень хотят получить эти штрафы, сутки ареста. Это для них стало привычным наполнением жизни. Они, к сожалению, не способны понять, что, раскачивая ситуацию, если бы им это удалось сделать, то вернуться в свои теплые квартиры после 2-3-часового брожения, может быть, и не удалось бы, потому что вслед за сменой ситуации, изменилось бы все. Экономика, прибыль, зарплаты, доходы людей, а за ними вслед — все то, где мы живем — тепло, вода, свет и все остальное», — сказал Караев в программе «Неделя» на