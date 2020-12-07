Помощник Лукашенко: на акции протеста ходят люди, которым не хватает зрелищ

/ Общество
Просмотров: 780

Помощник Александра Лукашенко — инспектор по Гродненской области Юрий Караев считает, что людей на протестах стало меньше, потому что проходит «та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами».

Он утверждает, что «люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию, где просто черным цветом нас красили, ведь у нас прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная. Не видеть этого может только слепой».

Караев уверен, что противники фальсификации выборов и жестокого насилия и репрессий со стороны власти смотрели на сложившуюся ситуацию «не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов».

Генерал считает, что в Беларуси «все нормально живут», а саму страну он назвал «прекрасной и чистой».

Он не понимает, зачем выходящие на протест «засоряют свои мозги и свое сознание, психику тем, что в сети».

«Мы видим сейчас: народу хочется, видимо, не только хлеба, но и зрелищ. Эти люди, которых коронавирус лишил каких-то других зрелищ, они не согласны, с чем — сформулировать не могут. Они есть, и еще какое-то время будут. Будут ходить, бродить.

Такое впечатление, что они очень хотят получить эти штрафы, сутки ареста. Это для них стало привычным наполнением жизни. Они, к сожалению, не способны понять, что, раскачивая ситуацию, если бы им это удалось сделать, то вернуться в свои теплые квартиры после 2-3-часового брожения, может быть, и не удалось бы, потому что вслед за сменой ситуации, изменилось бы все. Экономика, прибыль, зарплаты, доходы людей, а за ними вслед — все то, где мы живем — тепло, вода, свет и все остальное», — сказал Караев в программе «Неделя» на СТВ.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акции протеста Персона: Юрий Караев

Другие материалы на эту тему:

«Там погиб человек». Продолжается суд за надпись «Не забудем»

«Там погиб человек». Продолжается суд за надпись «Не забудем»

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

Главы МИД стран ЕС требуют от Минска прекратить насилие

В Беларуси проходят акции против политических репрессий

В Беларуси проходят акции против политических репрессий

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток

Избитый и отсидевший 14 суток медик Андрей Вербицкий получил еще 12 суток