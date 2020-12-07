Помощник Лукашенко: на акции протеста ходят люди, которым не хватает зрелищ

Помощник Александра Лукашенко — инспектор по Гродненской области Юрий Караев считает, что людей на протестах стало меньше, потому что проходит «та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами».

Он утверждает, что «люди разбираются все больше в том, где лили неправду на нашу ситуацию, где просто черным цветом нас красили, ведь у нас прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная. Не видеть этого может только слепой».

Караев уверен, что противники фальсификации выборов и жестокого насилия и репрессий со стороны власти смотрели на сложившуюся ситуацию «не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов».

Генерал считает, что в Беларуси «все нормально живут», а саму страну он назвал «прекрасной и чистой».

Он не понимает, зачем выходящие на протест «засоряют свои мозги и свое сознание, психику тем, что в сети».

«Мы видим сейчас: народу хочется, видимо, не только хлеба, но и зрелищ. Эти люди, которых коронавирус лишил каких-то других зрелищ, они не согласны, с чем — сформулировать не могут. Они есть, и еще какое-то время будут. Будут ходить, бродить.