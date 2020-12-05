Гендиректор Yara: подавление прав человека и трудящихся в Беларуси для нас неприемлемо

Продолжающееся подавление прав человека и трудящихся в Беларуси является неприемлемым, говорится в опубликованном 5 декабря обращении Свейна Тора Холшера — генерального директора норвежской компании Yara, которая является одним из крупных покупателей солигорских калийных удобрений у Белорусской калийной компании (БКК).

В послании подчеркивается, что Yara твердо привержена всеобщей повестке дня в области прав человека и поддерживает Верховного комиссара ООН по правам человека в ее осуждении нарушений прав человека в Беларуси.

Являясь долгосрочным партнером одной из крупнейших белорусских компаний, Yara в последние месяцы стремилась к позитивным изменениям через тесный и регулярный диалог с высшим руководством БКК и «Беларуськалия».

При поддержке различных заинтересованных сторон, прежде всего Белорусского независимого профсоюза (БНП), а также Норвежской конфедерации профсоюзов и Industri Energi, и в тесном диалоге с норвежским фондом по правам человека Rafto, подход компании Yara заключается в том, чтобы оказывать влияние через свое постоянное присутствие.

«В рамках диалога с нашими партнерами мы неоднократно четко выражали надежду на соблюдение прав трудящихся и призывали к улучшению ситуации с трудовыми коллективами «Беларуськалия», а также к взаимодействию между компанией и профсоюзами. Вызывают тревогу и недавние инциденты, связанные с безопасностью на производстве. Вместе с представителем компании Гейром Сундбо я лично посетил Солигорск в сентябре, чтобы разъяснить, какое значение компания Yara придает этическому поведению своих деловых партнеров», — отмечает Свейн Тор Холшер.

«Несмотря на наши постоянные усилия, направленные на изменение ситуации через диалог, мы не наблюдаем значительного улучшения ситуации для работников «Беларуськалия». Особую озабоченность вызывают многочисленные сообщения об увольнениях работников, мирно выразивших свои демократические права. Внешняя коммуникация компании также воспринимается нами как неполная», — констатирует гердиректор.

«Нынешняя ситуация для Yara неприемлема. Я очень четко изложил позицию Yara в разговорах с рядом заинтересованных сторон, в том числе с послом Беларуси в Скандинавии Дмитрием Мирончиком. Нам необходимо увидеть неминуемое и существенное улучшение условий и взаимоотношений с трудовыми коллективами «Беларуськалия», прекращение применения репрессий, улучшение условий охраны труда», — подчеркивается в послании.