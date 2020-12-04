Бывшего следователя Евгения Юшкевича выпустили из СИЗО

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Задержанному 24 ноября бывшему следователю Следственного комитета, а ныне андроид-разработчику и инициатору проекта bychange.me Евгению Юшкевичу изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщает телеграм-канал «МотолькоПомоги».

Фото: kyky.org

Евгения Юшкевича задержали вечером 24 ноября в его квартире в Минске, где также прошел обыск. Он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Он проработал пять лет следователем в СК. Летом 2020 года стал инициатором проекта bychange.me, который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

Евгений также вел «Твиттер», где высказывался о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур. Сейчас его аккаунт недоступен.
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Тэги: СИЗО № 1 Персона: Евгений Юшкевич

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