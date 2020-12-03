Ночевать на границе будет 1300 фур

Огромные очереди большегрузных автомобилей находится поздно вечером на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Больше всего на данный момент фур скопилось на литовском направлении — более 820:

«Каменный Лог» — более 300;

«Привалка» — более 200;

«Котловка» — более 160;

«Бенякони» — более 160.

Своей очереди на выезд в Польшу ожидает более 300 грузовиков:

«Брузги» — более 160;

«Берестовица» — более 90;

«Козловичи» — более 50.

Порчти в два раза меньше фур стоит на выезде в Латвию — более 160: