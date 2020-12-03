Ночевать на границе будет 1300 фур
Огромные очереди большегрузных автомобилей находится поздно вечером на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Больше всего на данный момент фур скопилось на литовском направлении — более 820:
- «Каменный Лог» — более 300;
- «Привалка» — более 200;
- «Котловка» — более 160;
- «Бенякони» — более 160.
Своей очереди на выезд в Польшу ожидает более 300 грузовиков:
- «Брузги» — более 160;
- «Берестовица» — более 90;
- «Козловичи» — более 50.
Порчти в два раза меньше фур стоит на выезде в Латвию — более 160:
- «Григоровщина» — более 80;
- «Урбаны» — более 80.