Мужской спринт на втором этапе КМ по биатлону выиграл Бё-старший, лучший из белорусов — 13-й

Завершился мужской спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, который начался сегодня в финском Контиолахти.

Победу одержал норвежец — старший из братьев Бё. Дистанцию он прошел за 24 минуты 3.7 секунды, не допустив ни одного промаха.

На вторую ступень пьедестала поднялся немец Арнд Пайффер — +13.9 секунды; 0.

Третье место занял младший брат победителя — Йоханнес Бё. Он уступил 29.4 секунды; 1 (1+0).

Сразу двое белорусов попали в двадцатку:

13. Сергей Бочарников: +57.6; 0.

19. Максим Воробей: +1:10.8; 1 (0+1).

35. Антон Смольский: +1:36.6; 2 (1+1).

59. Дмитрий Лазовский: +2:25.1; 3 (0+3).

77. Роман Елётнов: +3:02.5; 4 (1+3).