«Все мы понимаем, что режим разваливается». Тихановская готова возглавить страну в переходный период

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Светлана Тихановская официально заявила о готовности возглавить страну в переходный период. «Все мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом», — сказала она в видеообращении 3 декабря.

«Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я — не одна. Моя цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и кабинет представителей по разным сферам, и каждый из них работает в интересах белорусов», — заявила экс-кандидат в президенты.

По словам Тихановской, она и ее команда уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Александра Лукашенко, программы экономической помощи уязвимым группам, поддержки малого и среднего бизнеса. «Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу», — сказала она.

«Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И свое слово я держу», — заверила Тихановская.

Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Беларуси на выборах в августе этого года. По данным ЦИК, она набрала 10,1% голосов, Лукашенко — 80,1%.

По оценкам независимых наблюдателей и правозащитников, выборы прошли с грубейшими нарушениями, а их итоги были сфальсифицированы. Тихановская не признала итоги выборов и публично призвала к проведению новой президентской кампании.

Во избежание преследований она, как и многие члены ее команды, вынуждена была покинуть страну.

Многие западные страны признали Тихновскую лидером белорусской оппозиции, с ней встречались и продолжают встречаться главы стран ЕС, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие политические лидеры.

С 9 августа в Беларуси не прекращаются массовые протесты против фальсификации выборов и насилия силовиков в отношении мирных демонстрантов и инакомыслящих граждан.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Персона: Светлана Тихановская

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