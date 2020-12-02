Заблокирован белорусский сайт российского правозащитного СМИ «Медиазона»

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По решению Министерства информации заблокирован белорусский сайт российского правозащитного СМИ «Медиазона» (mediazona.by).

«Медиазона» была основана в сентябре 2014 года участницами феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Мaрией Алехиной (в 2012 году провели «панк-молебен» в московском храме Христа Спасителя и были привлечены к уголовной ответственности за хулиганство). Специализируется на новостях и аналитике о судебных, правоохранительных органах и пенитенциарной системе России, преследовании граждан за их политические взгляды. Белорусский сайт «Медиазоны» начал работу 1 июля 2020 года. Активно освещает протесты против фальсификации итогов президентских выборов.

Ранее белорусские власти заблокировали ряд новостных негосударственных сайтов, в том числе интернет-газету БелаПАН «Белорусские новости» (naviny.by).
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Тэги: Медиазона Мининформ блокировка сайта

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