Минздрав вернул восемь государств в перечень стран, после прибытия из которых нужна самоизоляция

Обновлен перечень стран, после возвращения из которых в связи с пандемией коронавируса COVID-19 необходимо находиться в самоизоляции в течение 10 дней, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В перечень 3 декабря будут возвращены исключенные из него ранее восемь стран: Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония.

Таким образом, в списке эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран будет 146 государств, среди которых соседние Латвия, Литва, Польша и Украина, но нет России.

По данным онлайн-сервиса Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, число заразившихся COVID-19 в мире составляет уже более 64 млн человек. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в США (более 13 млн), Индии (9,5 млн), Бразилии (6,4 млн), России (2,3 млн) и Франции (2,3 млн). Почти полтора миллиона человек умерло.

В Беларуси, по информации Минздрава, общее количество подтвержденных случаев коронавируса 2 декабря достигло 139 908 (+1689 новых случаев за последние сутки). Скончалось 1174 человека (+8).