Маас: ЕС готов расширить санкции и ударить по столпам режима Лукашенко

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Европейский союз может расширить санкции против режима Александра Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусского народа.

Об этом, как пишет «РБК-Украина», во время Минского форума заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Политик отметил, что «поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко».

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС сакции Персона: Хайко Маас

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