От COVID-19 умер популярный актер Борис Плотников

В Москве в возрасте 71 года скончался популярный актер театра и кино, педагог, народный артист России Борис Плотников.

В московских театрах он служит с 1978 года. Последним его пристанищем стала сцена МХТ имени А.П.Чехова.

Первая же его роль в кино в 1976 году («Восхождение») принесла ему всесоюзную известность. Всего в его фильмографии почти 70 картин, среди которых «Емельян Пугачев», «Дикая охота короля Стаха», «Дублер начинает действовать», «Обвинение», «Невероятное пари», «Петр Великий», «Михайло Ломоносов», «Время сыновей», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Графиня Шереметева», «Собачье сердце», «Империя под ударом», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», «Бой с тенью», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Истребители. Последний бой»…

Как отмечается, актера умер от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Последнюю неделю находился на аппарате ИВЛ.