Генсек НАТО: Россия не должна вмешиваться в демократические процессы в Беларуси и пытаться подавлять волю белорусского народа

Россия не должна вмешиваться в демократические процессы в Беларуси и пытаться подавлять волю белорусского народа, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг на пресс-конференции 1 декабря после заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Источник: Euronews

На вопрос, видит ли альянс возможность российского военного вмешательства в Беларуси на фоне протестов против режима Александра Лукашенко, глава организации ответил, что НАТО «поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси». По его словам, сейчас в Беларуси разгоняют мирные демонстрации и проявляют неуважение к фундаментальным правам человека.

«Народ Беларуси должен определять будущее своей страны. Здесь не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, разумеется, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы и пытаться подавлять волю белорусского народа», — заявил Столтенберг.

27 августа в интервью телеканалу «Россия 1 президент РФ Владимир Путин сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко в России сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал, — заявил Путин. — Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. До тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее».

14 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил: на переговорах в Сочи Лукашенко и Путин договорились распустить сформированный резерв силовиков. «Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал представитель Кремля.

22 октября Путин, общаясь с участниками дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Россия не вмешивалась в события в Беларуси. «Да, в Белоруссии мы видели турбулентные процессы, но на что хотел бы обратить внимание — ведь Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то свои решения белорусскому народу», — сказал российский президент.

27 ноября во время посещения 6-й клинической больницы Минска Александр Лукашенко заявил, что «никогда не просил российское руководство о помощи», а Путин, узнав о событиях в Беларуси, «сам предложил подставить плечо», потому что «понимал: следующей будет Россия».