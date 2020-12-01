Генсек НАТО: Россия не должна вмешиваться в демократические процессы в Беларуси и пытаться подавлять волю белорусского народа

/ Общество
Просмотров: 4

Россия не должна вмешиваться в демократические процессы в Беларуси и пытаться подавлять волю белорусского народа, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг на пресс-конференции 1 декабря после заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Источник: Euronews

На вопрос, видит ли альянс возможность российского военного вмешательства в Беларуси на фоне протестов против режима Александра Лукашенко, глава организации ответил, что НАТО «поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси». По его словам, сейчас в Беларуси разгоняют мирные демонстрации и проявляют неуважение к фундаментальным правам человека.

«Народ Беларуси должен определять будущее своей страны. Здесь не должно быть никакого иностранного вмешательства. И, разумеется, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы и пытаться подавлять волю белорусского народа», — заявил Столтенберг.

27 августа в интервью телеканалу «Россия 1 президент РФ Владимир Путин сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко в России сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. «Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал, — заявил Путин. — Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. До тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее».

14 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил: на переговорах в Сочи Лукашенко и Путин договорились распустить сформированный резерв силовиков. «Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал представитель Кремля.

22 октября Путин, общаясь с участниками дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Россия не вмешивалась в события в Беларуси. «Да, в Белоруссии мы видели турбулентные процессы, но на что хотел бы обратить внимание — ведь Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то свои решения белорусскому народу», — сказал российский президент.

27 ноября во время посещения 6-й клинической больницы Минска Александр Лукашенко заявил, что «никогда не просил российское руководство о помощи», а Путин, узнав о событиях в Беларуси, «сам предложил подставить плечо», потому что «понимал: следующей будет Россия».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия-НАТО НАТО Персона: Йенс Столтенберг

Другие материалы на эту тему:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг успокоил руководство Беларуси

Генсек НАТО Йенс Столтенберг успокоил руководство Беларуси

Минск — союзник, но с «Томагавками» в Польше Москве придется разбираться самой

Минск — союзник, но с «Томагавками» в Польше Москве придется разбираться самой

Беларусь может стать ареной для российской игры мускулами перед Западом

Беларусь может стать ареной для российской игры мускулами перед Западом

Беларусь обеспокоена активностью НАТО вблизи своих границ

Беларусь обеспокоена активностью НАТО вблизи своих границ