Начался уголовный процесс в отношении еще трех минчан за надпись «Не забудем» на месте убийства Тарайковского

В суде Фрунзенского района Минска 1 декабря начался уголовный процесс в отношении трех минчан за надпись «Не забудем» на месте народного мемориала Александра Тарайковского, погибшего 10 августа во время протестов возле станции метро «Пушкинская». Судебное заседание ведет Юлия Крепская. Обвинение представляет прокурор Валерия Таратынко.

42-летний Денис Греханов, 25-летние Игорь Самусенко и Владислав Гулис обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК, максимальное наказание — лишение свободы на шесть лет) и умышленном уничтожении либо повреждении имущества, совершенных общеопасным способом либо повлекших причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК, максимальное наказание — лишение свободы на 10 лет). Все трое обвиняемых находятся под стражей с 21—22 октября.

Адвокат Самусенко Игорь Рыжий ходатайствовал о привлечении к материалам дела заключения филолога академика Александра Лукашанца о содержании надписи «Не забудем» на предмет ее циничности, неуважения к нравственным ценностям. Рыжий зачитал заключение филолога, суть которого в том, что надпись не является циничной. Наоборот, слова с обещанием не забыть имеют положительный смысл и коннотацию. Адвокат также ходатайствовал о привлечении к материалам дела положительных характеристик с места работы. Судья удовлетворила ходатайства.

«Горремавтодор Мингорисполкома» признан судом гражданским истцом в судебном процессе. Начальник управления «Центр» этой структуры Геннадий Фролов сообщил суду, что в результате нанесения надписи на плитке ущерб предприятию нанесен в размере 255 рублей 99 копеек. Сумма, которая называлась ранее (10 182 рубля 52 копейки) была предварительной, основывалась на предположении, что плитку с надписью необходимо менять, но это делать не пришлось.

Адвокаты обратились к суду с ходатайством об изменении меры пресечения обвиняемым на основании того, что в их действиях не было злого умысла, надпись не носила оскорбляющий общественную мораль характер, а сумма ущерба составила менее 40 базовых величин. Адвокаты настаивают, что в действиях их подзащитных нет состава преступления, которое им вменяют.

По мнению прокурора Таратынко, нельзя говорить о том, что представленный «Горремавтодором» документ о сумме ущерба является бесспорным доказательством, это должен оценить суд. В итоге суд отказал в ходатайстве изменить меру пресечения обвиняемым.

Это уже второй процесс в суде Фрунзенского района за надпись возле народного мемориала Тарайковскому. Первый начался 27 ноября — над 25-летней Марией Бобович и 26-летним Максимом Павлющиком. Причиненный ими ущерб «Горремавтодор Мингорисполкома» оценил в 211 рублей 20 копеек. Молодым людям вменяются преступления по тем же уголовным статьям.

Бобович, Павлющик, Греханов и Самусенко признаны политзаключенными. В заявлениях правозащитников отмечается, что содержание надписи, место, где она была сделана, в контексте общественно-политических событий свидетельствуют о том, что мотивом ее нанесения было выражение мнения по социально значимым темам. Правозащитники настаивают, что данная форма выражения мнения находится под защитой Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями.