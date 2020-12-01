БАК приняла заявление по поводу возможного ЧП на БелАЭС

Беларуссская антиядерная кампания приняла заявление по поводу возможного ЧП, связанного с резервной системой охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС.

Как отмечается в тексте, информация поступила в минувшую субботу.

Так, в сообщении говорилось: «По информации из организации тесно работающей с БелАЭС по вопросам безопасности при окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное ЧП. Из-за неоткрытого клапана, при откачке жидкости в конце испытаний, был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора. Скорее всего произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии — его вместо этого пытаются починить. Таким образом мы имеем «горячий» реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения».

На БелАЭС отмечают, что в настоящее время реактор находится в горячем состоянии и происходят работы по его опытно-промышленной эксплуатации, связанные с повышением мощности.

«Мы также получали из разных источников на протяжении сентября и октября 2020 года информацию косвенно подтверждающую факт аварии, как раз в тот период, когда происходил физический пуск и такой его этап как гидроиспытания, когда, по словам свидетелей происшедшего, и случилось данное ЧП», — заявляет БАК.

Источники экоактивистов утверждают, что на системе охлаждения реактора первого энергоблока произошла «крупная авария» или ЧП, в результате чего требуется замена оборудования. Источники, не зависящие друг от друга, описывали ситуацию следующими словами: «клапан выгнуло», «емкость всосало», что подтверждает версию об имплозии бака системы аварийного охлаждения первого реактора, изложенную выше.

«Кроме того, другие источники указывали на то, что система охлаждения, на которой произошло ЧП, была «слита» и находилась в нерабочем состоянии.

Мы направили запрос в Госатомнадзор по поводу данного ЧП и 13 октября получили ответ, в котором утверждается об отсутствии на площадке БелАЭС в ходе выполнения подэтапа пуска Б-1 ситуаций, квалифицируемых как внештатные или ЧП», — сообщает БАК.

Если же информация о ЧП все же соответствует действительности, то это «может привести к тяжелой запроектной аварии по типу фукусимской, поэтому мы требуем немедленной остановки всех работ по опытно-промышленной эксплуатации, остановки самой реакторной установки и расследования данного происшествия».