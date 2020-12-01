Что смотрели белорусы на YouTube в 2020 году чаще всего. И это не трансляции протестов

Традиционно к концу года Google представил рейтинг самых популярных видео 2020 года на YouTube в Беларуси.

В рейтинге лидирует интервью на канале “ вДудь” с музыкантом и рэп-исполнителем Моргенштерном. Выпуски этого канала второй год подряд попадают в топ-3 по популярности среди жителей Беларуси.

Второе место у юмористического шоу “Что было дальше?” с Юрием Дудем и Лолитой в качестве гостей в студии. Третье место — у белорусского канала “А4” с челленджем по возвращению в школу. Видеоблогер Влад Бумага в 2019 году также был участником топ-10 YouTube в Беларуси.

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси на YouTube в 2020 году

Среди музыкальных видео лидерами у белорусских пользователей YouTube третий год подряд стали российские исполнители. Первое и второе места — у панк-рэйв группы Little Big, третье и четвертое — у видеоблогера и певицы Клавы Коки.

Топ-10 музыкальных видео 2020 года в Беларуси