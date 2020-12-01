Белорусы продолжают умирать от COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1572 новых случая COVID-19, скончались восемь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Фото pixabay.com

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 138 219, умерло 1166 человек.

30 ноября было зафиксировано 1639 новых инфицированных и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 115 587 пациентов (893 за последние сутки).

Проведено 3 279 137 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 9561.