Белорусы продолжают умирать от COVID-19

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За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1572 новых случая COVID-19, скончались восемь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Фото pixabay.com

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 138 219, умерло 1166 человек.

30 ноября было зафиксировано 1639 новых инфицированных и семь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 115 587 пациентов (893 за последние сутки).

Проведено 3 279 137 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 9561.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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