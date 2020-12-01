Правозащитники: 17 человек было задержано во время Марша пенсионеров в Минске

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По данным правозащитников, 17 человек было задержано в Минске во время традиционного марша пенсионеров, который проходит по понедельникам.

Фото из архива

Как сообщает лишенный в Беларуси регистрации правозащитный центр «Весна», помимо участников акции были задержаны трое журналистов. Корреспондент агентства РИА Новости Татьяна Ильясова и фотокорреспондент российского агентства Sputnik Виктор Толочко освобождены после проверки документов. Журналист и активист Илья Добротвор доставлен в УВД Центрального района.

Кроме того, правозащитникам известно о проведении сегодня обыска в квартире 27-летнего минчанина Андрея Макаревича и его задержании в связи с публикациями в соцсетях.

В Быхове (Могилевская область) задержан активист Владимир Горунов.

Не менее 128 судебных заседаний по рассмотрению административных дел состоялось в понедельник. Большинство фигурантов — задержанные в Минске и других городах во время воскресных акций протеста. Традиционно самая распространенная статья КоАП, по которой суды выносят постановления, — 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Как минимум 94 человека наказаны административными арестами от 10 до 25 суток.

В частности на 15 суток арестован член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук.

Решение о 10-суточном аресте вынесли в отношении греко-католического священника из Ивацевичей (Брестская область) Виталия Быстрова.

По информации правозащитников, возбуждено дело против отбывавшего административный арест участника группы барабанщиков, регулярно выходивших с инструментами на акции протеста в столице, 30-летнего Алексея Санчука по части 2 статьи 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Он остается под стражей.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Марш пенсионеров задержания репрессии Персона: Татьяна Ильясова Виктор Толочко Илья Добротвор Андрей Макаревича Владимир Горунов

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