Заседание Совета министров обороны государств — членов ОДКБ пройдет в режиме видеоконференции

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1 декабря по видео-конференц-связи состоится очередное заседание Совета министров обороны (СМО) государств — членов ОДКБ, сообщает пресс-службы Минобороны Беларуси.

Фото: ОДКБ

В заседании примут участие главы оборонных ведомств государств ОДКБ, а также генеральный секретарь организации Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Белорусскую делегацию будет представлять министр обороны Виктор Хренин.

Повестка дня заседания включает обсуждение ряда вопросов в военной, военно-технической и военно-научной сферах, сообщает Минобороны. Также участники СМО ОДКБ обменяются мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности.

«Принятые в рамках заседания решения будут направлены на выработку общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ», — отмечает оборонное ведомство Беларуси.
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Тэги: Совбез ОДКБ Беларусь-Россия Персона: Анатолий Сидоров Виктор Хренин

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