Водителей будут штрафовать за летние шины на колесах

/ Общество
Просмотров: 34

С 1 декабря водителей будут штрафовать за летние шины на колесах, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Госавтоинспекция Минской области напоминает о том, что в соответствии с ПДД с 1 декабря по 1 марта на всех транспортных средствах должны быть установлены зимние шины, рисунок протектора которых должен быть одинаковым и составлять не менее 4 мм. Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена ч.5 ст.18.22 (нарушение иных правил дорожного движения) КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 базовой величины (1 БВ — 27 рублей).

Если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по ч.3 ст.18.12 (управление транспортным средством, имеющим неисправности) КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 БВ.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: шины зимние шины летние шины ГАИ

Другие материалы на эту тему:

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие