Солигорчанина наказали тремя годами колонии за угрозу милиционерам пневматикой

Жителя Солигорска приговорили к трем годам колонии за угрозу милиционерам пневматикой. Такую информацию разместила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД.

В сентябре правоохранители сообщали о задержании 40-летнего жителя Солигорска, который направил пистолет на милиционеров и угрожал им расправой. Тогда в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, охраняющим общественный порядок, сопряженное с угрозой применения насилия.

Сегодня суд вынес приговор: обвиняемый признан виновным в преступлении и приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

У осужденного конфискован пневматический пистолет, а сам он обязан выплатить по 2 тыс. рублей милиционерам за моральный вред.