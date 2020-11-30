Сегодняшний Марш мудрости в Минске не обошелся без задержаний

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В Минске во время Марша мудрости, который традиционно проходит по понедельникам, начались задержания. Телеграм-каналы размещают фото и видео, на которых пожилых людей окружают силовики в полной амуниции и ведут в автобусы.

Источник: t.me/motolkohelp

Несколько сотен демонстрантов собралось в 14 часов у Красного костела и отправились колонной по проспекту Независимости. Участники несли бело-красно-белые флаги и ленточки, цветы, а также плакаты с надписями «Я выхожу», «Сынок, не бей меня!», «Бабушки и дедушки, идем до Победы!», «Свободу врачам и журналистам. А сам иди вон!» и другими. Во время движения демонстранты пели песню «Священная война», скандировали «За что убили Рому?» и другие антиправительственные лозунги.

Колонну сопровождали многочисленные силовики и милицейские микроавтобусы. На пересечении проспекта с улицей Володарского сотрудники ОМОН перекрыли дорогу и разделили участников марша на две части. Одна колонна двинулась в обход по улицам Володарского, Романовская слобода и Городской вал, вторая — продолжила движение по проспекту Независимости и улице Ленина. Силовики перекрывали улицы еще несколько раз и разбивали колонну на части.

Судя по видео, которые публикуют очевидцы, силовики окружили пожилых людей на проспекте Независимости в районе ГУМА и на Володарского, возле СИЗО. Нескольким участникам марша стало плохо, приехала скорая помощь. Примерно тогда же начались задержания. До места назначения — площади Якуба Коласа — удалось добраться лишь небольшой группе демонстрантов.

По сведениям БелаПАН, задержана работавшая на марше журналистка информагентства РИА «Новости» Татьяна Ильясова.

Марши пенсионеров проходят в Минске регулярно с 5 октября.

Сюжет: Акции протеста в Б
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Тэги: Марш пенсионеров задержания журналистов Город: Минск

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