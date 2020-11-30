Сморгонская пенсионерка погибла при пожаре в своем доме

Возгорание в частном жилом доме в Сморгони произошло 29 ноября.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, после ликвидации пожара в комнате обнаружено тело женщины без признаков жизни. По предварительной информации, погибшей была 86-летняя хозяйка дома.

Для установления точной причины возгорания, личности погибшей и причины ее смерти назначены судебно-медицинская, генетическая и пожарно-техническая экспертизы, опрошены соседи.