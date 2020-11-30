Лукашенко назначил Вячеслава Ременчика представителем при ОДКБ
Советник белорусского посольства в России Вячеслав Ременчик назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при Организации Договора о коллективной безопасности.
Соответствующий указ 30 ноября подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Около 10 лет назад Ременчик занимал должность пресс-секретаря Министерства обороны Беларуси.
28 ноября 2019 года Совет коллективной безопасности ОДКБ назначил на должность генерального секретаря организации Станислава Зася, который до этого был заместителем госсекретаря, а после госсекретарем Совета безопасности Беларуси. Зась приступил к выполнению обязанностей в начале января 2020 года.
|Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Беларусь присоединилась к нему 31 декабря 1993 года. Документ вступил в силу 20 апреля 1994 года. 14 мая 2002 года государства, подписавшие договор, приняли решение создать на его основе полноценный международный военно-политический блок — Организацию Договора о коллективной безопасности. 2 декабря 2004 года ОДКБ был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН. В январе 2012 года Узбекистан вышел из организации, больше ее состав не менялся.