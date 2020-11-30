На границе возник транспортный коллапс
Огромные очереди на границе Беларуси со странами Евросоюза никуда не исчезли.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, своей очереди на выезд ожидает более 1650 большегрузных автомобилей.
Самые длинные «колейки» на литовском направлении — более 1200 фур:
- «Бенякони» — более 370;
- «Каменный Лог» — более 350;
- «Котловка» — более 260;
- «Привалка» — более 220.
Более 270 грузовиков «мерзнет» в очередях на выезд в Польшу:
- «Брузги» — более 130;
- «Козловичи» — более 80;
- «Берестовица» — более 60.
В двух пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе стоит более 180 большегрузов:
- «Григоровщина» — 170;
- «Урбаны» — более 10.