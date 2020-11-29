На Октябрьской площади завершают строительство сербского МФК

Сербская компания «Дубай Вотер Фронт» завершает строительство многофункционального комплекса на Октябрьской площади, сообщили агентству «Минск-Новости» в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

В составе объекта будут административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, помещения для предприятий общественного питания, подземный паркинг.

Отделка фасада была выполнена еще в 2019-м ко II Европейским играм. Внутри же строительный процесс продолжался.

На объекте работает приемочная комиссия. Планируется, что комплекс введут до конца нынешнего года. Правда, до его физического открытия пройдет еще некоторое время.