В Мозыре судят 17-летних, бросавших камни в автозак

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В суде Мозырского района (судья Элеонора Ярмоленко) 27 ноября началось рассмотрение уголовного дела несовершеннолетних (2003 года рождения) Юрия Мельченко и Сергея Легуна.

Их обвиняют по ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неподчинением требованиям сотрудников милиции).

По информации сайта «Палеская Вясна», молодые люди обвиняются в том, что 11 августа во время акции против фальсификации итогов президентских выборов на бульваре Юности бросали камни в автозак. Один камень попал в лобовое стекло МАЗа, и оно получило трещины в виде паутины.

Государственный обвинитель Мельниченок запросила для обоих обвиняемых наказание в виде лишения свободы на два года с отсрочкой исполнения приговора для Легуна на полтора года, для Мельченко — на один год.

Оглашение приговора состоится 30 ноября.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Персона: Элеонора Ярмоленко Юрий Мельченко Сергей Легун Город: Мозырь

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