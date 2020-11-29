В Мозыре судят 17-летних, бросавших камни в автозак
В суде Мозырского района (судья Элеонора Ярмоленко) 27 ноября началось рассмотрение уголовного дела несовершеннолетних (2003 года рождения) Юрия Мельченко и Сергея Легуна.
Их обвиняют по ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неподчинением требованиям сотрудников милиции).
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Государственный обвинитель Мельниченок запросила для обоих обвиняемых наказание в виде лишения свободы на два года с отсрочкой исполнения приговора для Легуна на полтора года, для Мельченко — на один год.
Оглашение приговора состоится 30 ноября.