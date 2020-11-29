В Беларуси заметно холодает

В воскресенье, 29 ноября, Беларусь останется под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег).

Местами налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Погода в регионах: