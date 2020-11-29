В Беларуси заметно холодает
В воскресенье, 29 ноября, Беларусь останется под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег).
Местами налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Погода в регионах:
- Брест 0..+2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%);
- Витебск -1..+1°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%);
- Гомель 0..+2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%);
- Гродно 0..+2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 70-80%);
- Могилев 0..+2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%);
- Минск 0..-2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%).