COVID-19: в Беларуси обновлен суточный рекорд выявленных случаев — почти 1.700

За последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1.691 новый случай COVID-19, что является рекордом с начала распространения в стране коронавируса.

Скончались семь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси достигло 133.324, умерло 1.143 человека.

27 ноября был зафиксирован 1.621 новый инфицированный и восемь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 111.455 пациентов (1.303 за последние сутки).

Проведено 3.220.795 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 31.919.

27 ноября Александр Лукашенко во время общения с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, еще раз высказал убеждение о правильности выбранного пути борьбы с COVID-19. «Важно, что весь мир убедился, что мы тогда прошли этот путь правильно. Мы этот путь прошли достойно — единственные в мире», — заявил он.

Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что коронавирус давно перестал быть только медицинской проблемой. «Это уже не просто ваша проблема, это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то — закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически — используют ковид», — уточнил он.