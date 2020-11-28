Суд обязал Минюст объяснить решение о лишении Александра Пыльченко лицензии адвоката

Суд обязал Министерство юстиции объяснить решение о прекращении действия лицензии Александра Пыльченко на осуществление адвокатской деятельности. Таков итог прошедшего 26 ноября в суде Московского района Минска предварительного заседания по рассмотрению жалобы Пыльченко на решение Минюста, сообщает правозащитный центр «Весна».

Александр Пыльченко. Фото: belnaviny.by.

Минюст 16 октября лишил Пыльченко лицензии на основании данного им юридического комментария порталу tut.by 14 августа.

По мнению Александра Пыльченко, решение о прекращении действия его адвокатской лицензии является неправомерным. Согласно заключению Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, Пыльченко совершил действия, дискредитирующие звание адвоката и адвокатуру: в интервью tut.by допустил высказывания, которые «являются некомпетентными, вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и фактически призывают к противоправным действиям».

Как отметил Пыльченко в жалобе, отсутствие какого-либо обоснования выводов Квалификационной комиссии свидетельствует об их необоснованности, голословности и надуманности. Учитывая, что в законодательстве не установлены критерии действий, дискредитирующих адвокатуру, решение Минюста является произвольным.

Пыльченко в жалобе также указал, что решение Минюста по процедуре несовместимо с принципом независимости адвокатуры, поскольку дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии каких-либо нарушений в деятельности адвоката не устанавливала. Решение Минюста также противоречит Конституции, поскольку поводом для прекращения действия лицензии стали высказывания адвоката в СМИ — реализация его конституционного права на свободное выражение мнения: «решение Минюста фактически является наказанием за выражение профессионального мнения».

Пыльченко просил суд признать решение о прекращении действия его лицензии неправомерным, обязать Минюст устранить нарушение путем принятия решения о возобновлении действия лицензии.

В свою очередь, представители Минюста требования не признали и сообщили суду, что они не подлежат удовлетворению.

«В итоге суд обязал Минюст до 10 декабря представить письменные объяснения, в которых будет изложено обоснование обжалуемого решения и позиция по жалобе, а также истребовал у Минюста заявление Пыльченко о допуске адвокатов на заседание Квалификационной комиссии, которое было подано 15 октября перед заседанием Квалификационной комиссии и в удовлетворении которого было отказано», — говорится в сообщении центра «Весна».

Основное заседание судебного процесса по рассмотрению жалобы Пыльченко назначено на 23 декабря.

Александр Пыльченко — один из адвокатов экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране и координатора штаба Бабарико Марии Колесниковой. Оба подзащитных 9 октября написали в Минюст обращения, в которых отметили, что расценивают намерение лишить их адвоката лицензии как нарушение права на защиту и давление на них.

С апреля 2010-го по март 2012 года Пыльченко занимал пост председателя Минской городской коллегии адвокатов. Он также входил в состав квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности. Давление на него началось в феврале 2011 года, когда Минская городская коллегия адвокатов решила не наказывать коллег, защищавших задержанных участников акции протеста после президентских выборов 19 декабря 2010 года, по предписанию Минюста.