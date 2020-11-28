Посол РФ Мезенцев: испытания в Беларуси российской вакцины «Спутник V» показали эффективность около 95%

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Клинические испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавируса COVID-19 в Беларуси показали эффективность на уровне 95%, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитрий Мезенцев. Фото: БелаПАН.

«Это очень высокий показатель в сравнении с рядом зарубежных аналогов», — подчеркнул посол.

По словам дипломата, в исследованиях приняли участие 100 граждан страны. Беларусь стала первым государством, где начали проводить клинические испытания «Спутника V».

Как отметил Мезенцев, российские и белорусские специалисты оптимистично настроены на совместную работу.

По информации БелаПАН, посол России также заявил, что в Беларусь будет направлена значительная партия препарата, после того как произойдет его регистрация в соответствии с жесткой нормативной базой Министерства здравоохранения РБ.

Кроме того, обсуждаются возможности производства российской вакцины на территории Беларуси. Специалисты считают возможным выпуск первой партии вакцины в Беларуси в начале будущего года.

Александр Лукашенко 27 ноября во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы, где лечат пациентов с СOVID-19, высказал мнение, что в стране должны научиться производить свою вакцину от коронавируса. Он напомнил, что российское руководство предложило Беларуси штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать ее производство. Поучаствовать в финансировании хотел и российский бизнес. «Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину, — отметил Лукашенко. — Еще непонятно, может, эта зараза останется навсегда, и нам как от гриппа придется прививаться. Поэтому надо произвести эту вакцину».

Он подчеркнул, что в Беларуси найдут возможность создать производственную линию на базе предприятия «Белмедпрепараты».

Минздрав 20 ноября сообщил, что в 2021 году в Беларуси планируется привить от коронавируса COVID-19 до 2 млн человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус вакцина Спутник V эффективность Персона: Дмитрий Мезенцев Александр Лукашенко Город: Минск

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