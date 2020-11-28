Что произошло с валютой

/ Экономика
Просмотров: 12

Прошедшая рабочая неделя (23-27 ноября) на БВФБ отсалютовала укреплением пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

По итогам пятидневки все они выросли:

  • евро — на 0,0494 пункта (с 3,03 до 3,0794 белорусского рубля);
  • доллар — на 0,0295 пункта (с 2,5522 до 2,5817 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0497 пункта (с 3,3559 до 3,4056 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый — на 0,0919 пункта (с 6,772 до 6,8639 белорусского рубля за 10 злотых).
  • гривна — на 0,072 пункта (с 8,9977 до 9,0697 белорусского рубля за 100 гривен).

Читайте нас в соцсетях:
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»