Что произошло с валютой

Прошедшая рабочая неделя (23-27 ноября) на БВФБ отсалютовала укреплением пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Фото ru.freepik.com

По итогам пятидневки все они выросли:

евро — на 0,0494 пункта (с 3,03 до 3,0794 белорусского рубля);

доллар — на 0,0295 пункта (с 2,5522 до 2,5817 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0497 пункта (с 3,3559 до 3,4056 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — на 0,0919 пункта (с 6,772 до 6,8639 белорусского рубля за 10 злотых).

гривна — на 0,072 пункта (с 8,9977 до 9,0697 белорусского рубля за 100 гривен).

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