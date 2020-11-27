У студентки мехмата БГУ прошел обыск – с ноутбуком и телефоном увезли на допрос

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Новые факты преследования инакомыслящих опубликовали правозащитники 27 ноября, передает БелаПАН.

 

 

В Минске утром был задержан 30-летний Алексей Шпак. Дома у него провели обыск, забрали телефоны и технику. После обыска задержали его самого. Вероятно, возбуждено уголовное дело.

В столице в семь часов утра дома задержали Марию Крук. К ней домой «пришли люди без опознавательных знаков, говорили про уголовный розыск».

Дома у студентки мехмата БГУ Татьяны Екельчик сотрудники КГБ провели обыск. «Забрали ноутбук, телефон и увезли на допрос», — отмечается в сообщении. Прошел также обыск в квартире родственников студентки.

В Бресте задержан Марк Антонов. Молодого человека доставили в местный РОВД.

В Ляховичах (Брестская область) на заводе задержали рабочего Андрея Банкевича и доставили в РОВД. Родственники сообщают, что это уже третий случай, когда Банкевича задерживают на проходной после рабочей смены, пишут правозащитники.
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Тэги: обыски задержания инакомыслящих Персона: Алексей Шпак Мария Крук Татьяна Екельчик Марк Антонов Андрей Банкевич Город: Минск Брест Ляховичи

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