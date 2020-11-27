Лукашенко: Запад заинтересован в белорусском кризисе – он является историческим шансом остановить российское влияние

Запад заинтересован в кризисе в Беларуси, который бы подорвал позиции России, заявил 27 ноября во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Фото: president.gov.by.

На встрече с медиками Лукашенко зачитал информацию, которую, по его утверждению, получил «буквально накануне от Комитета государственной безопасности». В ней содержались высказывания якобы иностранных политиков о Беларуси и России.

Лукашенко заявил, что в октябре «Польша столкнулась с политическим кризисом», а пандемия коронавируса «привела к экономическим проблемам». Он зачитал слова, якобы принадлежащие польскому премьер-министру Матеушу Моравецкому, о том, что правительство Польши «нуждается в альтернативных решениях» и необходимо «использовать революцию в Беларуси в своих интересах». Как утверждает Лукашенко, польский премьер заявил, что «если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко». Эти высказывания он назвал «особо циничными и уникальными».

По уверению Лукашенко, он «никогда не просил российское руководство о помощи», а Путин, узнав о событиях в Беларуси, «сам предложил подставить плечо», потому что «понимал: следующей будет Россия».

Лукашенко также зачитал слова якобы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы из разговора с немецким коллегой Хайко Маасом: «Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств». «Им-то что надо? — спросил Лукашенко. — Даже россияне на меня всегда обижались: «Почему ты украинцев поддерживаешь?»

По его утверждению, несмотря на братские отношения между народами Беларуси и Украины, под Киевом все равно появился центр информационного воздействия на Беларусь. «Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь», — заявил он.

По утверждению Лукашенко, некий представитель Соединенных Штатов заявил, что США хотят в России «ускорить процесс дезинтеграции», при котором «местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена». Этот человек якобы заявил, что США будут поддерживать «внутренний конфликт в российском обществе», а «текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Беларуси».

Таким образом, утверждает Лукашенко, Запад заинтересован в белорусском кризисе, который может «подорвать позиции России», то есть является «историческим шансом остановить российское влияние». «Вот в чем главный смысл, и мы — барьер на этом пути. На нас должны потренироваться», — заявил он.

Однако, по словам Лукашенко, среди лидеров стран ЕС есть те, кто положительно оценивают устройство белорусского государства. Он не назвал имен, но зачитал якобы их высказывания: Беларусь «проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках государства», страна «не существовала бы без сильного государственного устройства», а также «президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство», и они должны «учиться на опыте Беларуси», имея «сильную идеологическую основу».

Лукашенко подчеркнул, что «поделился этой информацией, чтобы люди понимали его настроения и действия», а другие люди — «оценили свои действия».

По его словам, Беларуси есть чем ответить на агрессию, в том числе военную. «Все мы хотим суверенитета и независимости, но независимость — очень дорогая штука. Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за нее, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться. Чтобы в очередной раз нас снова не отбрасывали, и не обували в лапти, и не отправляли запряженными в телегу. Вот весь вопрос и мое настроение как человека. Отсюда и мои действия», — заявил Лукашенко.