Лукашенко: я сторонник новой Конституции — не потому, что демократию какую-то надо…

/ Политика
Просмотров: 735

Александр Лукашенко 27 ноября во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы, где лечат больных СOVID-19, еще раз высказался по поводу изменений в Конституцию.

Фото president.gov.by

Лукашенко подчеркнул, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия президента.

«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда».

«У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит всё. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», — сказал Лукашенко.

Говоря о том, как налажена работа по противодействию коронавирусной инфекции, он упомянул формирование специальных штабов в регионах и важную роль местных органов власти.

«Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева, — напомнил Лукашенко. — Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: конституционная реформа Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Белорусский бизнес хочет новую Конституцию

Белорусский бизнес хочет новую Конституцию

Кукловоды. Для чего КГБ позволил Воскресенскому вещать от имени Лукашенко?

Кукловоды. Для чего КГБ позволил Воскресенскому вещать от имени Лукашенко?

«Это не диалог, а фикция». Проект новой Конституции может появиться к ноябрю

«Это не диалог, а фикция». Проект новой Конституции может появиться к ноябрю

Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Канстытуцыя з пятлёй на шыі

Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Канстытуцыя з пятлёй на шыі