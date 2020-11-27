Лукашенко: я сторонник новой Конституции — не потому, что демократию какую-то надо…

Александр Лукашенко 27 ноября во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы, где лечат больных СOVID-19, еще раз высказался по поводу изменений в Конституцию.

Фото president.gov.by

Лукашенко подчеркнул, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия президента.

«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда».

«У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит всё. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», — сказал Лукашенко.

Говоря о том, как налажена работа по противодействию коронавирусной инфекции, он упомянул формирование специальных штабов в регионах и важную роль местных органов власти.

«Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева, — напомнил Лукашенко. — Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас».