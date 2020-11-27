Фотофакт. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт участвует в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт участвует в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

Фото: t.me/pul_1

Об этом стало известно 27 ноября во время посещения им 6-й городской клинической больницы, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

По информации источника, визит Лукашенко в клинику на видео фиксируют двое: телеоператор, недавно перенесший COVID-19, и пресс-секретарь. Как пояснили администраторы телеграм-канала, Наталья Эйсмонт входит в экспериментальную группу, участников которой наряду с премьер-министром страны Романом Головченко привили от коронавируса российской вакциной «Спутник-V».

«В общем, от Covid-19 привита. Испытывает на себе российскую вакцину. Заодно «Спутник-V» проверит в боевых условиях», — говорится в сообщении «Пула первого».