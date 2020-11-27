На жителя Городка завели уголовное дело за оскорбление милиционера

Ночью 22 августа 33-летний житель Городка оставил в телеграм-канале комментарии, в которых содержалось оскорбление в адрес милиционера и угроза оглашения сведений о нем и его родственниках, сообщили в пресс-службе МВД.

По результатам расследования уголовного дела мужчине предъявлено обвинение по ст.365 (воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы оглашением сведений, которые он желает сохранить в тайне) и ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.