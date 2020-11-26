Европарламент призвал ЕС к расследованию преступлений против народа Беларуси

Европарламент на сессии 26 ноября в Брюсселе принял срочную резолюцию с призывом к Евросоюзу «поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси».

За принятие резолюции «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко» проголосовали 613 депутатов, против — 41, воздержались — 35.

В документе говорится, что расследование должно быть подкреплено созданием центра сбора доказательств и целевой группы экспертов ЕС по международному праву, которые будут оказывать помощь в проведении расследования.

По мнению евродепутатов, Еврокомиссия, государства — члены ЕС и Европейская служба внешних действий должны оказать полную поддержку Совету по правам человека ООН, Московскому механизму ОБСЕ, правозащитникам и гражданскому обществу в вопросе обеспечения документирования и отчетности о нарушениях прав человека в Беларуси.

Европарламент «самым решительным образом» осуждает убийство Романа Бондаренко и выражает соболезнования его семье и «всем семьям, потерявшим близких в результате репрессий режима Лукашенко», а также требует «незамедлительного, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко и связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова».

Европарламент «вновь заявляет о своей поддержке белорусских протестующих в их требованиях свободы, демократии и права выбирать свою судьбу и осуждает продолжающиеся нарушения прав человека, запугивание и несоразмерное применение силы по отношению к мирным демонстрантам».

Евродепутаты настоятельно призывают белорусские власти «прекратить все формы насилия, жестокого обращения, пыток в отношении задержанных» и немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных лиц, в том числе за участие в протестах.

В резолюции содержится призыв к белорусским властям прекратить такие формы давления, как увольнения сотрудников предприятий и организаций или отчисления студентов за участие в забастовках и протестах, лишение журналистов аккредитации, «карательное отключение таких коммунальных услуг, как водоснабжение или отопление, лишение прав опеки над детьми, блокирование частных банковских счетов и отключение интернета».

«Европарламент призывает сотрудников белорусских правоохранительных органов и всех, кто действует от имени белорусских властей, немедленно прекратить применение насилия в отношении гражданских лиц и воздерживаться от выполнения преступных приказов и применения несоразмерной силы, насилия, пыток и жестокого обращения с гражданами», — говорится в резолюции.

Европарламент также осуждает «полное нежелание властей расследовать случаи жестокого обращения и пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов при том, что возбуждаются уголовные дела в отношении мирных граждан». Евродепутаты подчеркивают, что это является «свидетельством сознательной и систематической политики репрессий и безнаказанности» сотрудников силовых структур.

В резолюции осуждается преследование женщин-правозащитниц, в частности волонтеров правозащитного центра «Весна» Марфы Рабковой и Марины Костылянченко.

В документе также говорится о необходимости полной заморозки переводов средств ЕС, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, действующему правительству Беларуси и контролируемым государством проектам.

Европарламент призывает ЕС и государства-члены увеличить помощь белорусскому гражданскому обществу и расширить поддержку неправительственных организаций, правозащитников и независимых журналистов, в частности лиц, содержащихся под стражей, путем мониторинга судебных процессов над ними.

В резолюции также осуждается высылка европейских дипломатов из Беларуси и содержится предложение ЕС и государствам-членам рассмотреть возможность снижения уровня дипломатического взаимодействия со страной.

«Европарламент осуждает давление на СМИ и ограничение доступа к интернету, распространение дезинформации, а также избиения, аресты и запугивание журналистов и блогеров. Подчеркивает право народа Беларуси на беспрепятственный доступ к информации и призывает ЕС использовать свои инструменты для поддержки СМИ и журналистов, подвергающихся репрессиям со стороны режима», — говорится в резолюции.