Макей: Евросоюз политизирует ситуацию в вопросе соблюдения прав человека в Беларуси

Европейский союз «политизирует и нагнетает ситуацию» в вопросе соблюдения прав человека в Беларуси, заявил министр иностранных дел Владимир Макей 26 ноября в Минске на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России. Трансляция пресс-конференции велась в youtube-канале белорусского внешнеполитического ведомства.

«Беларусь высоко ценит твердую, надежную и последовательную позицию российской стороны при обсуждении правозащитной проблематики на площадках ООН и ОБСЕ, — сказал чиновник. — Недавнее мероприятие по белорусскому вопросу в Совете по правам человека и ОБСЕ, необоснованные санкционные меры наглядно демонстрируют политизацию и нагнетание ситуации со стороны Европейского союза».

По словам Макея, сегодня наблюдается «явное злоупотребление правочеловеческой тематикой и применение двойных стандартов» к Беларуси и России — странам, которые «не разделяют якобы универсальные западные ценности и дорожат собственным суверенитетом».

«Поэтому с удовлетворением отмечаю оказываемую Россией поддержку в послевыборный период нашей стране на фоне агрессивного внешнего давления на белорусское руководство и попыток дестабилизировать обстановку здесь. Мы будем и далее твердо противостоять вмешательству во внутренние дела Беларуси извне, не допускать навязывания односторонних посреднических услуг отдельными государствами и международными структурами», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Беларуси.