Европарламент намерен призвать органы ЕС расследовать преступления режима Лукашенко «против народа Беларуси»
Европарламент намерен призвать руководящие органы ЕС «поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси». Об этом говорится в проекте резолюции, которую намечено принять по итогам запланированных 26 ноября срочных дебатов на тему: «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко».
В опубликованном на сайте Европарламента проекте документа говорится, что расследование должно быть подкреплено созданием центра сбора доказательств и целевой группы экспертов ЕС по международному праву, которые будут оказывать помощь в проведении расследования. По мнению евродепутатов, Еврокомиссия, государства — члены ЕС и Европейская служба внешних действий должны оказать полную поддержку Совету по правам человека ООН, Московскому механизму ОБСЕ, правозащитникам и гражданскому обществу в вопросе обеспечения документирования и отчетности о нарушениях прав человека в Беларуси.
В проекте резолюции «самым решительным образом» осуждается убийство Романа Бондаренко и выражаются соболезнования его семье и «всем семьям, потерявшим близких в результате репрессий режима Лукашенко».
В документе также содержится требование незамедлительного, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Бондаренко и связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.
Европарламент «вновь заявляет о своей поддержке белорусских протестующих в их требованиях свободы, демократии и права выбирать свою судьбу и осуждает продолжающиеся нарушения прав человека, запугивание и несоразмерное применение силы по отношению к мирным демонстрантам».
В проекте резолюции содержится призыв к белорусским властям «прекратить все формы насилия, жестокого обращения, пыток в отношении задержанных» и немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных лиц, в том числе за участие в протестах.
Авторы документа также призывают белорусские власти прекратить такие формы давления, как увольнения сотрудников предприятий и организаций или отчисления студентов за участие в забастовках и протестах, лишение журналистов аккредитации, «карательное отключение таких коммунальных услуг, как водоснабжение или отопление, лишение прав опеки над детьми, блокирование частных банковских счетов и отключения интернета».
«Европарламент призывает сотрудников белорусских правоохранительных органов и всех, кто действует от имени белорусских властей, немедленно прекратить применение насилия в отношении гражданских лиц и воздерживаться от выполнения преступных приказов и применения несоразмерной силы, насилия, пыток и жестокого обращения с гражданами», — говорится в проекте резолюции.
Его авторы осуждают «полное нежелание властей расследовать случаи жестокого обращения и пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов при том, что возбуждаются уголовные дела в отношении мирных граждан».
В документе еще раз подчеркивается, что Европарламент не признает результаты президентских выборов 9 августа 2020 года и заявляет о своей безоговорочной поддержке народа Беларуси в «его законных требованиях о безотлагательном прекращении авторитарных репрессий, уважении основных свобод и прав человека, демократическом представительстве, проведении новых, свободных и справедливых, выборов в соответствии с международными стандартами и под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ».
В проекте резолюции также говорится, что в Беларуси до сих пор применяется смертная казнь. Европарламент настаивает на ее отмене.
Кроме того, осуждены недавно принятые Палатой представителей изменения в закон о гражданстве, которые предусматривают возможность лишения белорусского гражданства.
В документе также говорится о необходимости полной заморозки переводов средств ЕС, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, действующему правительству Беларуси и контролируемым государством проектам.
Европарламент призывает ЕС и государства-члены увеличить помощь белорусскому гражданскому обществу и расширить поддержку неправительственных организаций гражданского общества, правозащитников и независимых журналистов, в частности лиц, содержащихся под стражей, путем мониторинга судебных процессов над ними.
В проекте резолюции также осуждается высылка европейских дипломатов из Беларуси и содержится предложение ЕС и государствам-членам рассмотреть возможность снижения уровня дипломатического взаимодействия со страной.
«Европарламент осуждает давление на СМИ и ограничение доступа к интернету, распространение дезинформации, а также избиения, аресты и запугивание журналистов и блогеров, — говорится в проекте резолюции. — Подчеркивает право народа Беларуси на беспрепятственный доступ к информации и призывает ЕС использовать свои инструменты для поддержки СМИ и журналистов, подвергающихся репрессиям со стороны режима».