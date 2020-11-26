Британский врач назвал продукты для защиты от коронавируса

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Для улучшения защитных свойств организма британский врач Гита Мейкер-Кларк предложила обязательно употреблять в пищу несколько продуктов.

Фото: Unsplash

«Иммунная система требует комплекс витаминов и минералов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен», — назвала эксперт главные нутриенты, передает Daily Express.

Для того чтобы восполнить потребности организма в витамине А, врач посоветовала употреблять зеленые овощи, морковь, дыню канталупу, а также тыкву и сладкий картофель. Требуемый организму витамин Е содержится в орехах, шпинате и подсолнечном масле, а витамин С в брокколи, сладком перце, брюссельской капусте и цитрусовых.

Запасы витамина D эксперт посоветовала с октября по март восполнять с помощью БАДов, так как он содержится в небольшом количестве продуктов.

Ранее в ноябре немецкие ученые из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма обнаружили, что сок черноплодной рябины может подавить до 97% вируса SARS-СoV-2. Также эффективность показали зеленый чай и сок граната.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 здоровье питание

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