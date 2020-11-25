Журналист телеканала «Белсат» Игорь Ильяш арестован на 15 суток

Политический обозреватель вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Игорь Ильяш арестован на 15 суток. Такое решение на заседании суда Центрального района Минска 25 ноября приняла судья Виктория Шабуня.

Игорь Ильяш. Фото: Радыё Свабода.

Коллеги-журналисты, присутствовавшие на процессе, сообщили БелаПАН , что Ильяша судили по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Ему вменили в вину то, что 26 октября с 13.50 до 14.00 он будто бы принял участие в несанкционированном пикетировании на площади Независимости около столичного костела Святых Симеона и Елены. В тот день в центре Минска прошла акция студентов и пенсионеров.

Ильяш, который во время суда находился в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина, давал показания по видеосвязи. Вину он не признал и назвал обвинение в свой адрес ложью. Он заявил, что в указанное в протоколе время по заданию редакции ездил на Минский автомобильный завод и Минский моторный завод (26 октября было днем общенациональной забастовки, объявленной экс-кандидатом в президенты Светланы Тихановской). На площади Независимости, по словам журналиста, он не был, никаких лозунгов не кричал и ни в каких акциях не участвовал.

Свидетель, назвавшийся Александром Александровичем, как отметили наблюдавшие за процессом журналисты, путался в показаниях, а также не помнил деталей, например, в чем был одет Ильяш во время задержания.

Ильяш охарактеризовал его показания как лжесвидетельство и заявил, что составленный в отношении него протокол и суд — месть за профессиональную деятельность.

Он также рассказал подробности своего задержания. По его словам, накануне вечером в его квартиру вошли трое неизвестных в штатском, которые открыли входную дверь ключом. Вероятно, ключи были конфискованы у его супруги журналистки Екатерины Андреевой, которая находится под стражей как обвиняемая по уголовному делу.

Вошедшие показали Ильяшу постановление о конфискации техники его жены, однако вместе с ней начали забирать и технику самого Игоря. Журналист обратил их внимание на этот факт, и в результате его забрали будто бы для дачи показаний по делу Андреевой. Однако вместо этого в Центральном РУВД Минска Ильяшу предъявили протокол об административном правонарушении.

Как сообщалось, вечером 24 ноября Игорь Ильяш перестал выходить на связь и не явился на запланированную встречу. В квартире, где он живет, его брат нашел копию протокола изъятия компьютера и телефона, однако на документе не было видно ни имен, ни причин, по которым производилось изъятие техники. Позже выяснилось, что журналист находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

Супруга Ильяша Катерина Андреева (Бахвалова) стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября. Она, как и задержанная по этому же делу оператор Дарья Чульцова, 24 ноября была признана белорусскими правозащитниками политзаключенной.

Ранее Ильяш сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что силовики на минувшей неделе пытались провести обыск по адресу его регистрации.

Ильяш и Андреева — авторы вышедшей в Киеве книги «Белорусский Донбасс». В ее основу легли журналистские расследования авторов, посвященные участию белорусских граждан в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.

В последние месяцы Ильяш активно комментировал происходящие в Беларуси события в своем телеграм-канале, в соцсетях, а также в качестве постоянного эксперта на российском телеканале «Дождь».