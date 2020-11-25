В связи с пандемией на полгода продлен срок действия справок юридических и физических лиц

В связи с коронавирусом на полгода продлен срок действия справок юридических и физических лиц, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года. Соответствующий указ 25 ноября подписал Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Фото: test.gazeta.ru.

Совет министров определит «исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы были выданы». Ожидается, что в перечень войдут процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина, водительского удостоверения «и многих иных документов».

«Аналогичный подход уже применялся и хорошо себя зарекомендовал в первую волну пандемии. Так, согласно указу № 172 от 19 мая 2020 года разрешения и иные документы, срок действия которых истек с 30 апреля по 31 июля 2020 года, автоматически продлевались на 3 месяца», — отмечается в релизе.