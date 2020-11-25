До конца года KFC откроет в Минске еще два ресторана

KFC до конца года откроет два ресторана в Минске — рядом с кинотеатром «Октябрь» и в ТЦ Outleto на проспекте Жукова. Новые объекты также появятся в областных и районных центрах. Всего же KFC запустила в Беларуси 40 ресторанов за пять лет и стала крупнейшей сетью быстрого питания в стране.

Сейчас KFC насчитывает 26 ресторанов в Минске и еще 14 — в 11 городах Беларуси. В заведениях работает более 1500 сотрудников. В ближайшее время сеть продолжит расширяться. В 2020 году KFC планируется открыть не меньше 15 ресторанов.

Так, в Минске новые KFC появятся на проспекте Независимости, 75 (около кинотеатра «Октябрь») и на проспекте Жукова в ТЦ Outleto. Кроме того, первое «KFC Авто» откроется в Бобруйске. Сеть также будет прирастать ресторанами в Могилеве, Гомеле, Молодечно и Пинске.

В Беларуси KFC сотрудничает с двумя франчайзинговыми партнерами — белорусскими компаниями «Бел Фуд Сервис» и «КреативФудС-Восток».