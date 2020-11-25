За сутки в Беларуси зарегистрировано 1496 случаев COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрирован 1496 новых случаев COVID-19, скончалось семь человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 128 449, умерло 1119 человек. 24 ноября был официально зафиксирован 1471 новый инфицированный и восемь смертей.

Министерство отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 107 452 пациента (1617 за последние сутки). Проведено 3 128 178 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 26 358.

Минздрав с весны не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также тяжелых больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Уже полгода министерство не проводит пресс-мероприятий на эту тему.

На всей территории Беларуси сейчас действует обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты предписано использовать на всех без исключения объектах любой формы собственности: в поликлиниках, аптеках, магазинах, кафе, общественном транспорте и такси. В ряде регионов ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и других массовых мероприятий.