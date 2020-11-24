Фотофакт. Британский археолог раскопал дом, где вырос Иисус Христос

Британский археолог Кен Дарк раскопал жилище под руинами монастыря в Назарете. Профессор предполагает, что это может быть дом, в котором провел свое детство Иисус Христос, сообщает УНИАН со ссылкой на Daily Mail.

Жилище из камня и раствора было частично вырублено в известняковом склоне холма в городе опытным мастером — вероятно, Иосифом, отцом Иисуса, говорит ученый.

Монахи, орден которых владел указанным выше монастырем, вели раскопки до 1930-х годов, полагая, что это был дом детства Иисуса, основываясь на утверждении известного библеиста Виктора Герена в 1888 году, но так и не нашли никаких доказательств.

В период с 1936 по 1964 год на этом месте проводились дополнительные раскопки священником-иезуитом, после чего о нем «почти забыли ученые», пока профессор Дарк не начал новый проект в 2006 году.

В 2015 году Кен Дарк опубликовал статью, основанную на первоначальных результатах, предполагая, что это дом Марии и Иосифа.

Последующий анализ показал, что найденное жилище относится к I веку, подтверждая предположение, что когда-то действительно был домом Иисуса. Постройка имела пол из спрессованного мела, была также обнаружена керамика и фрагменты сосудов из известняка.

Фото: Кен Дарк