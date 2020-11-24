Видеофакт. Страшное ДТП — подбитый на перекрестке внедорожник вылетел на тротуар давить пешеходов

Страшное ДТП в Москве попало на камеры наблюдения. После столкновения двух машин под колесами одной из них оказались трое пешеходов: один погиб, двое, в том числе маленькая девочка, получили травмы. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщает портал Фонтанка , авария произошла днем 24 ноября на улице Маршала Бирюзова. По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, в результате столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате погибла женщина и пострадали мужчина и 8-летняя девочка — ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Произошедшее попало на камеры. На записи, опубликованной в группе «Подслушано Щукино» «ВКонтакте», видно, как внедорожник поворачивает налево и ему в правый бок врезается едущий прямо по встречной полосе автомобиль. От удара внедорожник отлетает на тротуар — прямо на стоящих в ожидании перехода пешеходов. Машина сбивает людей, а затем, судя по всему, еще и сносит дерево. Второй автомобиль закрутило, и он остался на дороге.

Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Оба пострадавших, по данным ведомства, доставлены в больницу, где им оказывается помощь.