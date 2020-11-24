Виктору Бабарико и его коллегам по «Белгазпромбанку» предъявлены обвинения — экс-претендент в президенты не признал свою вину

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Следственным управлением Комитета государственной безопасности окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк», сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу КГБ.

«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно», — говорится в сообщении.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК.

Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.

«Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением В.Бабарико», — отмечается в сообщении.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны. После этого Нацбанк ввел в банк на шесть месяцев, с 15 июня, временную администрацию и ее руководителем назначил Надежду Ермакову. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

«Газпром» и «Газпромбанк» еще до начала работы временной администрации назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными и с лета этого года отказывались от сотрудничества с временной администрацией.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае этого года в связи с участием в президентских выборах, 18 июня был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки. Сам он убежден в обратном.
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Тэги: дело Белгазпромбанка Персона: Виктор Бабарико Сергей Шабан Александр Ильясюк Кирилл Бадей Дмитрий Кузьмич Сергей Добролет Виктор Кобяк

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