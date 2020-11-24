Мининформ настаивает на лишении TUT.by статуса СМИ, основной суд по делу назначен на 3 декабря

Основное судебное заседание по иску Министерства информации к ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by, то есть фактически о лишении его статуса СМИ, назначено на 10:00 3 декабря. Такое решение на заседании 24 ноября в Экономическом суде Минска принял судья Иван Мойсейчик.

На прошедшем заседании адвокат Татьяна Шпилевская, представляющая интересы Мининформа, представила суду уточненное и дополненное исковое требование с учетом решения Верховного суда от 12 ноября о признании одного предупреждения министерства к компании недействительным. Тем самым она подтвердила позицию Мининформа, который настаивает на лишении TUT.by статуса СМИ.

Представляющий интересы «ТУТ БАЙ МЕДИА» адвокат Сергей Зикрацкий в свою очередь с исковыми требованиями не согласился.