«Наш Караткевіч» всему миру: в эфире VOKA покажут спектакль к 90-летию классика

26 ноября, в день рождения выдающегося белорусского писателя Владимира Короткевича, видеосервис VOKA покажет в прямом эфире праздничный спектакль «Наш Караткевіч» в Республиканском театре белорусской драматургии. Трансляция будет доступна для просмотра бесплатно.

По лабиринтам творчества, любви, соблазнов, неожиданных тайн, связанных с личностью Короткевича, зрителей проведут артисты Республиканского театра белорусской драматургии, а также ансамбль «Музыкальная арка». Трансляция является частью информационной кампании #Караткевіч90, которую организует компания А1.

«Поддержка артефактов белорусской национальной культуры — одно из главных направлений корпоративной социальной ответственности А1. Поэтому в этом году мы хотим напомнить об одной из самых ярких фигур отечественной литературы через серию онлайн-проектов и событий, подготовленных специально к 90-летию Владимира Короткевича. Среди них — специальный спектакль в Республиканском театре белорусской драматургии. И мы очень рады, что благодаря трансляции на VOKA сможем представить творчество знаменитого классика на весь мир в день его рождения», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

Идея провести спектакль «Наш Караткевіч» появилась у режиссера и драматурга Василия Дранько-Майсюка, художника Юрия Соломонова и поэтессы Валерины Кустовой.

«Короткевич ловил акул и ядовитых змей, оплакивал свою первую трагическую любовь, первым в Беларуси начал писать исторические детективы и стал одним из самых популярных отечественных писателей «от Варшавы до Камчатки». Ломал в литературе правила игры, умел удивлять и вдохновлять, ненавидел, когда его называли романтиком, и мечтал, чтобы реальные белорусы стали такими же сильными, достойными, как и его литературные герои. Сценический портрет этого человека и великого автора хочется представить так, чтобы затронуть и творчество, и важные события из жизни», — отмечают авторы идеи.