Европарламент проведет 26 ноября срочные дебаты по ситуации в Беларуси

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Европейский парламент 26 ноября проведет срочные дебаты по ситуации в Беларуси.

Как сообщается на сайте Европарламента, тема дебатов: «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко». По итогам обсуждений планируется принять одноименную резолюцию.

Кроме того, 2 декабря комитет Европарламента по иностранным делам планирует обсудить события в Беларуси и то, как ЕС может содействовать демократическим изменениям в стране.

Вечером 11 ноября на символической «площади Перемен» — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где на трансформаторной будке постоянно появляется изображение «диджеев Перемен», — произошел конфликт. По сообщению очевидцев, вечером туда приехали неизвестные и стали срезать белые и красные ленты, которыми был украшен двор. Местные жители, в том числе Бондаренко, пытались этому противостоять, завязалась потасовка. Бондаренко был задержан милицией и доставлен в УВД Центрального района.

Утром 12 ноября в СМИ появилась фотография выписки из больницы скорой медицинской помощи, из которой следовало, что Бондаренко находился в отделении реанимации нейрохирургического профиля в тяжелом состоянии. В выписке указано, что его доставили в таком состоянии из РУВД на улице Орловской, 58. Позже врачи сообщили, что у молодого человека тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей головы. Он был в коме. Вечером 12 ноября мужчина скончался.

Днем ГУВД Мингорисполкома сообщило, что по факту инцидента проводится проверка. «11 ноября около 22.30 в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные. При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениями. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе», — говорилось в сообщении.

Следственный комитет утверждает, что при медицинском осмотре наряду с телесными повреждениями у пострадавшего была диагностирована алкогольная интоксикация. Однако телеграм-канал медработников «Белые халаты» разместил документ из больницы скорой медицинской помощи, из которого следует, что Бондаренко был абсолютно трезв.

Позже мать Бондаренко передала в СМИ копию лабораторного анализа крови, который подтверждает, что этилового спирта в крови Романа не было.

19 ноября Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за разглашение результатов медосвидетельствования Романа Бондаренко. Задержаны врач больницы скорой помощи и корреспондент портала TUT.by Катерина Борисевич. Журналистка находится в СИЗО КГБ, адвоката к ней не пускают.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Европарламент Беларусь-ЕС права человека в Беларуси

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