Бывает же! Шестилетний мальчик засунул в нос монетку — и ходил так 53 года

В российском Зеленограде врачи клинической больницы имени Кончаловского прооперировали мужчину, который 53 года ходил с копейкой в носу.

Фото: zelenograd-news.ru.

Как сообщает портал meduza.io , мужчина обратился в больницу с жалобами на затрудненное дыхание. Ему сделали компьютерную томографию. Результаты показали, что носовой ход закрыт неким круглым предметом, отсюда и проблемы с дыханием.

Пациент припомнил, что в шестилетнем возрасте играл с однокопеечной монетой. Тогда он засунул монетку в нос и не смог вытащить, но маме ничего не рассказал — испугался, что будет ругать. А потом просто не вспоминал об этом случае. За прошедшие 53 года на монете появился каменистый нарост.

Мужчину прооперировали: врачи достали копейку и заодно удалили искривленную часть носового хряща. Вот только пациент, вопреки советам медиков, раньше положенного срока вытащил из носа тампоны, которые вставляются в носовые ходы после подобных операций. «Мамы строгой на него нет», — пожаловались врачи.